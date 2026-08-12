श्रद्धा और विश्वास के साथ डाक कांवड़ लेकर दौड़ते रहे शिव भक्त

श्रद्धा और विश्वास के साथ डाक कांवड़ लेकर दौड़ते रहे शिव भक्त
महाशिवरात्रि पर हरिद्वार और ब्रजघाट से पवित्र गंगा जल लेकर डाक कावड़िये श्रद्धा के साथ दौड़ते रहे। पुलिस ने ड्रोन कैमरा के जरिए कावड़ यात्रा मार्ग की निगरानी की। श्रद्धालु अपने आराध्य देव शिव को जलाभिषेक के लिए तेजी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। भारी भीड़ के बीच डाक कावड़ियों ने एक दूसरे को गंगा जल देकर आगे बढ़ने का प्रयास किया।
महाशिवरात्रि का एक दिन पहले से लेकर शिवरात्रि की शाम तक हरिद्वार और ब्रजघाट से पवित्र गंगा जल लेकर आने वाले डाक कावड़िये अटूट श्रद्धा के साथ लगातार दौड़ कर अपने गंत्वयों की ओर बढ़ते नजर आए। कावड़ यात्रा मार्ग पर पुलिस ड्रोन कैमरा के साथ उतरी। महाशिवरात्रि पर अपने आराध्य देव को गंगा जल से जलाभिषेक कराने को शिव भक्त हरिद्वार और ब्रजघाट से पवित्र गंगा जल के साथ डाक कावड़ लेकर अटूट श्रद्धा विश्वास के साथ दौडते रहें। हरिद्वार और ब्रजघाट से चलकर डाक कावड़ियों की टोली एक दूसरे के साथ दौड़ कर एक दूसरे को गंगा जल देकर टोली के युवा तेजी के साथ दौड़ते रहें।
सोमवार शाम ही डाक कावड़ियों की भारी भीड़ आती नजर आई। हर डाक कावड़ की टोली एक दूसरे से आगे निकल कर समय से पहुंचने के लिए अपने गत्वय की ओर बढ़ती नजर आई। डाक कावड़ की टोलिया 12,24,36घटे के बनाये गए लक्ष्य के साथ दौड़ कर अपने लक्ष्य को समय से प्राप्त कर शिवरात्रि पर अपने आराध्य देव शिव शंकर को जलाभिषेक कर आशीर्वाद लिया। वहीं डाक कावड़ की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ड्रोन कैमरा के साथ कावड़ यात्रा मार्ग तीसरी नजर से खास निगरानी की गई।
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