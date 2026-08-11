हरिद्वार में सावन की महाशिवरात्रि पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब
हरिद्वार में सावन मास की महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं की भीड़ ने प्रमुख शिवालयों का दौरा किया। भक्तों ने जलाभिषेक और रुद्राभिषेक द्वारा भगवान शिव से सुख-समृद्धि की कामना की। मंदिरों में विशेष पूजन और सुरक्षा के उपाय किए गए। ज्योतिषाचार्य ने कहा कि इस बार का पर्व विशेष महत्त्व का है।
हरिद्वार। सावन मास की महाशिवरात्रि पर मंगलवार को धर्मनगरी हरिद्वार शिवभक्ति में डूबी नजर आई। सुबह तड़के से ही शहर के प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी। स्थानीय लोगों के साथ ही आसपास के क्षेत्रों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक कर सुख-समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की। मंदिरों में हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयकारे गूंजते रहे। श्रद्धालु गंगाजल, दूध, दही, बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल और अन्य पूजन सामग्री लेकर शिवालयों में पहुंचे और विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। कई मंदिरों में विशेष रुद्राभिषेक और पूजन भी कराया गया। कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं।
मान्यता है कि यह मंदिर भगवान शिव और माता सती की कथा से जुड़ा प्रमुख तीर्थस्थल है। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर परिवार की सुख-शांति और मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना की। बिलकेश्वर महादेव, नीलेश्वर महादेव समेत अन्य शिवालयों में भी दिनभर श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रही। भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रबंधनों और पुलिस प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं की गईं। श्रद्धालुओं को कतार में मंदिर में प्रवेश कराया गया और सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। ज्योतिषाचार्य पंडित मनोज त्रिपाठी ने बताया कि श्रावण मास चातुर्मास का पहला मास है। मान्यता है कि भगवान विष्णु के योगनिद्रा में जाने के बाद सृष्टि के पालन का दायित्व भगवान शिव संभालते हैं। समुद्र मंथन से निकले विष को भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए अपने कंठ में धारण किया था, जिसके कारण उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। इसी मान्यता के चलते सावन में भगवान शिव का जलाभिषेक विशेष फलदायी माना जाता है। उन्होंने बताया कि सावन की महाशिवरात्रि का भी विशेष धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि शिवलिंग का अभिषेक करते समय महामृत्युंजय मंत्र और पंचाक्षर मंत्र का जाप शुभ माना जाता है। पंडित मनोज त्रिपाठी ने बताया कि इस बार महाशिवरात्रि पर पुष्य नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है, जिससे पर्व का महत्व और बढ़ गया है। श्रद्धापूर्वक भगवान शिव की आराधना करने से मानसिक शांति मिलती है। इस दिन शिव पूजन से विवाह संबंधी अड़चन, संतान प्राप्ति और धन-धान्य से जुड़ी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है।
लेखक के बारे मेंSagar Joshi
शॉर्ट बायो : सागर जोशी, पिछले 13 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में ‘दैनिक हिन्दुस्तान’ में हरिद्वार ब्यूरो इंचार्ज हैं।
परिचय एवं अनुभव
सागर जोशी हरिद्वार की पत्रकारिकता का जाना पहचाना नाम हैं। 2022 से हरिद्वार इंचार्ज की भूमिका में रहते हुए उन्होंने अपने क्षेत्र में मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर
सागर ने राष्ट्रीय सहारा से वर्ष 2013 में हरिद्वार से करियर शुरू किया। इसके बाद दैनिक जागरण और दो बार अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों में उन्होंने काम किया। हरिद्वार के अलावा रुड़की और देहरादून में भी काम किया। वर्ष 2017 में बतौर रिपोर्टर हिन्दुस्तान में शुरुआत की और कुंभ 2021 में बेहतर कवरेज के बाद हिन्दुस्तान में स्टाफ रिपोर्टर बनने का मौका मिला। 2021 में देहरादून में काम करने के बाद 2022 में हरिद्वार ब्यूरो का इंचार्ज बनाया गया।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
बीए समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान से करने के कारण राजनीति की समझ है। प्रदेश के सबसे अधिक अपराध वाले जिला हरिद्वार में काम करने के कारण अपराध में अच्छी पकड़। छह सालों का क्राइम रिपोर्टर का अनुभव।
विजन
खेल, क्राइम, अध्यात्म, राजनीतिक ऐनालिसिस विषयों में सागर की समझ है। इसके अलावा ग्राउंड रिपोर्टिंग के अलावा नगर निगम, प्रशासन समेत कई एक्सलूसिव स्टोरी पर जोर होना चाहिए। सागर का मानना है कि एक अच्छे रिपोर्टर में केवल खबर लिखने की क्षमता ही नहीं, बल्कि कई मानवीय गुण भी होने चाहिए। रिपोर्टर हमेशा सवाल पूछने वाला और आसपास हो रही घटनाओं के प्रति सजग होना चाहिए। छोटी-सी जानकारी में भी खबर खोजने की क्षमता जरूरी है। सही और भरोसेमंद जानकारी देना पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। बिना पुष्टि के खबर न लिखना, कई स्रोतों से जानकारी लेना और संतुलन बनाए रखना जरूरी है। रिपोर्टर को किसी पक्ष, दबाव या निजी विचार से प्रभावित हुए बिना निष्पक्ष रहकर काम करना चाहिए। सरल, स्पष्ट और प्रभावी भाषा में लिखने की क्षमता जरूरी है ताकि आम पाठक भी खबर आसानी से समझ सके। लोगों से बात करने, भरोसा जीतने और सही सवाल पूछने की कला रिपोर्टर को बेहतर बनाती है। इंटरव्यू लेने की क्षमता सबसे जरूरी है। खबर समय पर देना अब पत्रकारिता का मूल नियम है। आज के दौर में मोबाइल जर्नलिज्म, सोशल मीडिया, फोटो-वीडियो और डिजिटल प्लेटफॉर्म की समझ होना भी जरूरी है।
उपलब्धियां
तीन बार हिन्दुस्तान होनहार का अर्वाड मिला। अर्द्धकुंभ 2016, कुंभ 2021 की मीडिया कवरेज के अलावा कई बार प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की कवरेज। काम के अलावा घूमना और खेलना, खेल में क्रिकेट, शतरंज, तैराकी में महाराथ
विशेषज्ञता
खेल
क्राइम
घोटाले (स्कैम/करप्शन) से जुड़ी रिपोर्टिंग
गहरी पड़ताल करने की क्षमता
दस्तावेज़ पढ़ने और समझने की योग्यता
सरकारी फाइलें, ऑडिट रिपोर्ट, आरटीआई जवाब
गोपनीय स्रोतों को संभालने की क्षमता
डेटा और डिजिटल जांच कौशल।