गुरु पूर्णिमा पर श्रद्धा, संस्कार एवं वैदिक परंपरा का अनुपम संगम
टाटा डीएवी पब्लिक स्कूल, भुइयांडीह में महर्षि वेदव्यास जयंती और गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। विद्यार्थियों ने भजनों के साथ प्रार्थना सभा की, और महर्षि की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। विद्यालय की प्राचार्या ने गुरु के महत्व को बताया और विद्यार्थियों को गुरुजन के प्रति समर्पण का संदेश दिया।
वेस्ट बोकारो, निज प्रतिनिधि। टाटा डीएवी पब्लिक स्कूल, भुइयांडीह में बुधवार को महर्षि वेदव्यास जयंती सह गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व श्रद्धा एवं उत्साह के साथ मनाया गया। प्रार्थना सभा का शुभारंभ विद्यार्थियों ने गुरु महिमा पर आधारित मधुर भजनों से किया। जिससे संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो उठा। इस अवसर पर विद्यालय की प्राचार्या डॉ सोनिया तिवारी, सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं एवं विद्यार्थियों ने महर्षि वेदव्यास के तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया। वैदिक परंपरा के अनुरूप आयोजित हवन में सभी ने सहभागिता की, जिससे विद्यालय परिसर आध्यात्मिक एवं धार्मिक सद्भाव के वातावरण से आलोकित हो उठा।कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने संत कबीरदास के गुरु महिमा से संबंधित दोहों का प्रभावशाली पाठ किया तथा गुरु गीता में वर्णित श्लोकों का सस्वर उच्चारण कर गुरु के प्रति सम्मान एवं समर्पण का संदेश दिया।
इस अवसर पर कक्षा छठी के छात्र सार्थक दिलहंश ने महर्षि वेदव्यास की आकर्षक वेशभूषा में सजीव प्रस्तुति देकर सभी का मन मोह लिया। प्राचार्या डॉ सोनिया तिवारी ने कहा कि गुरु केवल ज्ञान ही नहीं देते, बल्कि जीवन को सही दिशा और श्रेष्ठ संस्कार भी प्रदान करते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से अपने गुरुजनों के प्रति सदैव सम्मान, कृतज्ञता एवं अनुशासन का भाव बनाए रखने का आह्वान किया। कार्यक्रम का समापन सभी के उज्ज्वल भविष्य तथा समाज में ज्ञान, संस्कार और मानवीय मूल्यों के प्रसार की मंगलकामना के साथ हुआ।
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