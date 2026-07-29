महर्षि वेदव्यास की जयंती धूमधाम से मनाई गई
चतरा में 29 जुलाई को रामेश्वर लाल खंडेलवाल विद्या मंदिर में महर्षि वेदव्यास जयंती का आयोजन श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ किया गया। कार्यक्रम में कक्षा 9 की छात्राओं ने मंच संचालन किया और शिक्षकों ने गुरु के आदर्शों का महत्व बताया। छात्रों ने गुरु भक्ति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए।
चतरा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। रामेश्वर लाल खंडेलवाल विद्या मंदिर में 29जुलाई को महर्षि वेदव्यास जयंती (गुरु पूर्णिमा) का आयोजन श्रद्धा, उल्लास और भक्तिभाव के साथ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मंत्रोच्चारण गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नम: के साथ हुआ। पूरे कार्यक्रम का कुशल एवं सुंदर मंच संचालन कक्षा 9वीं की छात्रा सृष्टि कुमारी एवं रिया कुमारी ने संयुक्त रूप से किया। विद्यालय के शिक्षक मनोज कुमार ने कहा कि महर्षि वेदव्यास ने चारों वेदों की रचना तथा 18 पुराणों का संकलन कर समाज को ज्ञान का मार्ग दिखाया। वे आज भी हमारे लिए प्रेरणा के परम स्रोत हैं।
उन्होंने विद्यार्थियों को गुरु के आदर्शों का पालन करने की सीख दी। विद्यालय के प्रधानाचार्य राहुल कुमार सिंह ने गुरु की महिमा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जीवन की प्रथम गुरु 'माँ' होती है। उन्होंने प्राचीन व आधुनिक शिक्षा व्यवस्था का तुलनात्मक विश्लेषण करते हुए छात्र छात्राओं को अपनी समृद्ध वैदिक एवं सांस्कृतिक परंपरा से जुड़े रहने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान छात्रों के द्वारा गुरु भक्ति पर आधारित कई मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए।
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