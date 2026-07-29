Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

महर्षि वेदव्यास की जयंती धूमधाम से मनाई गई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चतरा
Follow us on Google News
share

चतरा में 29 जुलाई को रामेश्वर लाल खंडेलवाल विद्या मंदिर में महर्षि वेदव्यास जयंती का आयोजन श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ किया गया। कार्यक्रम में कक्षा 9 की छात्राओं ने मंच संचालन किया और शिक्षकों ने गुरु के आदर्शों का महत्व बताया। छात्रों ने गुरु भक्ति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए।

महर्षि वेदव्यास की जयंती धूमधाम से मनाई गई

चतरा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। रामेश्वर लाल खंडेलवाल विद्या मंदिर में 29जुलाई को महर्षि वेदव्यास जयंती (गुरु पूर्णिमा) का आयोजन श्रद्धा, उल्लास और भक्तिभाव के साथ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मंत्रोच्चारण गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नम: के साथ हुआ। पूरे कार्यक्रम का कुशल एवं सुंदर मंच संचालन कक्षा 9वीं की छात्रा सृष्टि कुमारी एवं रिया कुमारी ने संयुक्त रूप से किया। विद्यालय के शिक्षक मनोज कुमार ने कहा कि महर्षि वेदव्यास ने चारों वेदों की रचना तथा 18 पुराणों का संकलन कर समाज को ज्ञान का मार्ग दिखाया। वे आज भी हमारे लिए प्रेरणा के परम स्रोत हैं।

ये भी पढ़ें:Munger News: गुरु के मार्गदर्शन से ही जीवन में ज्ञान का प्रकाश: संजय कुमार सिंह

उन्होंने विद्यार्थियों को गुरु के आदर्शों का पालन करने की सीख दी। विद्यालय के प्रधानाचार्य राहुल कुमार सिंह ने गुरु की महिमा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जीवन की प्रथम गुरु 'माँ' होती है। उन्होंने प्राचीन व आधुनिक शिक्षा व्यवस्था का तुलनात्मक विश्लेषण करते हुए छात्र छात्राओं को अपनी समृद्ध वैदिक एवं सांस्कृतिक परंपरा से जुड़े रहने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान छात्रों के द्वारा गुरु भक्ति पर आधारित कई मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए।

ये भी पढ़ें:Ranchi News: गुरु पूर्णिमा पर महर्षि वेदव्यास को किया नमन
ये भी पढ़ें:गुरु की खोई प्रतिष्ठा लौटाना ही महर्षि वेदव्यास को सच्ची श्रद्धांजलि

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।