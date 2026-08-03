महारोजगार मेले में 2173 युवाओं को मिली नौकरियां

यूपी में युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए सोमवार से महारोजगार मेले का आयोजन किया गया। जिसमें 2173 युवाओं को विभिन्न कंपनियों में नौकरियां दिलाई गईं। जॉब देने के लिए 35 कंपनियां रोजगार मेले में पहुंची। आईबीएम इंडिया युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) का प्रशिक्षण देगी और पाठ्यक्रम तैयार कराने में संस्थानों की मदद भी करेगी。

राजधानी के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित इस महारोजगार मेले का शुभारंभ व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिलदेव अग्रवाल की उपस्थिति में उप्र कौशल विकास मिशन व आईबीएम के मध्य एमओयू किया गया। जिसके तहत आईबीएम इंडिया कौशल प्रशिक्षण संस्थानों में एआई, डिजिटल कौशल, उद्योग आधारित प्रशिक्षण व रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम का विस्तार किया जाएगा। जिससे लाखों युवाओं को आधुनिक तकनीकों के अनुरूप दक्ष बनाया जा सकेगा।

युवाओं को प्रशिक्षण

मंत्री कपिलेदव अग्रवाल ने कहा कि युवाओं को समय की मांग के अनुसार एआई व नई तकनीकों का ज्ञान देना जरूरी है। ऐसे में आईबीएम इंडिया की मदद से युवाओं को बेहतर प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। कार्यक्रम में श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने रोजगार पाने वाले युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। रोजगार देने के लिए मेले में 35 कंपनियों ने प्रतिभाग किया। कुल 4825 युवाओं ने रोजगार के लिए साक्षात्कार दिया। जिसमें से 2173 युवाओं को विभिन्न कंपनियों ने नौकरियां दी गईं। अब आगे इनकी ओर से दिए गए दस्तावेजों की अंतिम जांच होगी और फिर यह नौकरी शुरू करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी ने युवाओं का उत्साह बढ़ाया। वहीं कार्यक्रम में प्रमुख सचिव, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता डा. हरिओम व यूपीएसडीएम के संयुक्त निदेशक मयंक गंगवार भी मौजूद रहे।