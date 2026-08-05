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डॉक्टर से अपॉइंटमेंट के नाम पर 8.18 लाख की साइबर ठगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक महिला ने डॉक्टर की ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करने के नाम पर 8.18 लाख रुपये की साइबर ठगी का शिकार हुआ। जालसाज ने महिला को फर्जी संपर्क नंबर देकर उन्हें झांसा दिया और यूपीआई द्वारा पैसे वसूल किए। बाद में अस्पताल ने बताया कि उसकी अपॉइंटमेंट असली नहीं थी।

डॉक्टर से अपॉइंटमेंट के नाम पर 8.18 लाख की साइबर ठगी

ठाणे, एजेंसी। महाराष्ट्र के ठाणे जिले की महिला एक डॉक्टर की ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कराने के नाम पर 8.18 लाख रुपये की साइबर ठगी का शिकार हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, महिला ने गूगल पर डॉक्टर का नाम खोजकर अस्पताल का पता और संपर्क नंबर तलाशा। ऑनलाइन मिले नंबर पर कॉल करने पर सामने वाले व्यक्ति ने खुद को डॉक्टर बताया और महिला से उसका व्हाट्सएप नंबर लेकर एक फाइल डाउनलोड करवाई। इसके बाद अपॉइंटमेंट की पुष्टि के नाम पर यूपीआई से 5 रुपये भेजने को कहा, जिसका महिला ने भुगतान कर दिया।

30 जुलाई को अस्पताल पहुंचने पर महिला को पता चला कि उसके नाम से कोई अपॉइंटमेंट नहीं था। अस्पताल ने बताया कि वह ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा नहीं देता और महिला के पास मौजूद नंबर फर्जी थे। इसके बाद 2 अगस्त को महिला ने देखा कि उसके बैंक खाते से कई अनधिकृत लेनदेन के जरिए 8,18,405 रुपये निकाल लिए गए थे।

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