महाराष्ट्र: दो लोगों को जान से मारने की धमकी देकर लगवाए 'जय श्रीराम' के नारे

महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में दो लोगों को कथित रूप से 'जय श्रीराम' का नारा लगाने को मजबूर किया गया जिसके बाद इलाके में स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। पुलिस ने सोमवार को कहा कि पिछले कुछ दिनों में शहर में यह दूसरी ऐसी घटना है।

इस संबंध में पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि घटना के बाद शहर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि खाना ऑर्डर करने वाले ऐप जोमैटो के लिए काम करने वाले शेख आमिर और उसका दोस्त शेख नासिर रविवार को आजाद चौक पर ऑटो का इंतजार कर रहे थे। उसी वक्त चार-पांच लोग कार से आए और दोनों से झगड़ा शुरू कर दिया। उन्हें धार्मिक पहचान को लेकर गालियां दीं और 'जय श्रीराम' नहीं बोलने पर जान से मारने की धमकी भी दी।

Maharashtra: Two youth were allegedly forced to chant 'Jai Shri Ram' by four unidentified persons at Azad Chowk in Aurangabad, yesterday. Chiranjeevi Prasad, Police Commissioner says,"we have registered an FIR & we will investigate the matter impartially." pic.twitter.com/cICc1kjxgT