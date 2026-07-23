महाराष्ट्र में छात्रों के आंदोलन को धार देंगे ठाकरे बंधु

मुंबई में छात्रों के आंदोलन को समर्थन देने के लिए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने 26 मार्च को जुलूस प्रदर्शन का ऐलान किया है। उद्धव ने केंद्र सरकार की नीतियों पर सख्त टिप्पणी की, जबकि राज ने छात्रों के हित में कार्रवाई की बात की। साथ ही, आदित्य और अमित ठाकरे ने 'तिरंगा मोर्चा' यात्रा की भी घोषणा की।

मुंबई, एजेंसी। महाराष्ट्र में छात्रों के आंदोलन को धार देने के लिए ठाकरे बंधु सामने आ गए हैं। शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) अध्यक्ष राज ठाकरे ने मुंबई में 26 मार्च को जुलूस प्रदर्शन का ऐलान किया। इस दौरान राज ठाकरे ने यहां तक कह दिया कि अगर किसी ने जुलूस को रोकने की कोशिश की, तो उसे पीटा जाएगा। गुरुवार को ठाकरे बंधुओं ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि केंद्र सरकार का रवैया निर्मम बना हुआ है, लेकिन छात्र अब किसी से नहीं डरते हैं। उन्होंने कहा कि 26/11 हमले के बाद गृहमंत्री को नैतिकता के आधार पर हटाया गया था, लेकिन अब पेपर लीक होने के बावजूद शिक्षा मंत्री पद पर बने हुए हैं। उद्धव ने बताया कि लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी से उन्होंने बात की है। शिवसेना (यूबीटी) और मनसे के प्रस्तावित प्रदर्शन में महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता भी शामिल होंगे。

राज ठाकरे का बयान मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने कहा कि छात्रों का आंदोलन देशभर में व्यापक रूप ले चुका है। इससे केंद्र सरकार बैकफुट पर आ गई है। उन्होंने एक कथित वीडियो का जिक्र किया, जिसमें कथित तौर पर एक पुलिसकर्मी छात्र को उसके बैग में कुछ पाउडर रखकर फंसाने की धमकी दे रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या पुलिस इस तरह बेगुनाहों को फंसाने की कोशिश कर रही है? इस दौरान उन्होंने कहा, ‘26 जुलाई को मुंबई में हमारे शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में बाधा डालने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति की हम पिटाई करेंगे।’

तिरंगा मोर्चा की घोषणा आज तिरंगा मोर्चा निकालेंगे आदित्य और अमित।

शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे के पुत्र और पार्टी विधायक आदित्य ठाकरे और मनसे प्रमुख राज ठाकरे के पुत्र अमित ठाकरे ने शुक्रवार को ‘तिरंगा मोर्चा’ यात्रा की घोषणा की है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि यह मोर्चा उन छात्रों के समर्थन में होगा, जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।