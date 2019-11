महाराष्ट्र के सियासी गतिरोध पर शरद पवार का बयान: राष्ट्रपति, राज्यपाल कब तक इंतजार कर सकते हैं...

महाराष्ट्र में जारी बीजेपी और शिवसेना में जारी सियासी गतिरोध के बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार का बड़ा बयान आया है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र के लोगों ने भाजपा-शिवसेना और उनके सहयोगियों को स्पष्ट जनादेशदिया है और उन्हें सरकार बनानी चाहिए। रामदास अठावले और मेरे बीच इसी बात पर चर्चा हुई थी और हम दोनों इस पर सहमत थे। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकार बनाने में देरी की जा रही है, यह राज्य को आर्थिक और सामान्य तौर पर प्रभावित करेगा।

उन्होंने कहा कि पता नहीं क्यों महाराष्ट्र के राज्यपाल सबसे बड़े दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं कर रहे। राष्ट्रपति, राज्यपाल कब तक इंतजार कर सकते हैं, उन्हें कोई फैसला लेना ही पड़ेगा।

Sharad Pawar: Shiv Sena and BJP have got mandate and they should form govt .This is what Ramdas Athawale ji(RPI Chief) and me have discussed and we agreed on this point . Also, the delay in forming government is affecting the state economically and generally as well. #Maharashtra pic.twitter.com/xRhdJ524jP