महाराष्ट्र में आज से रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल
मुंबई में, महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स (एमएआरडी) ने होमियोपैथी चिकित्सकों के पंजीकरण के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की है। हड़ताल का उद्देश्य मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, हालांकि शुरुआती 24 घंटे में आपातकालीन सेवाएं चालू रहेंगी। सरकार से संतोषजनक आश्वासन न मिलने पर यह कदम उठाया गया है।
मुंबई, नई दिल्ली। होमियोपैथी चिकित्सकों को महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल (एमएमसी) में पंजीकरण देने के राज्य सरकार के प्रस्ताव के विरोध में महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स (एमएआरडी) ने बुधवार से राज्यव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा मंगलवार को की। एमएआरडी ने बताया कि मरीजों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी जिलों के सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों में हड़ताल के शुरुआती 24 घंटे के दौरान आपातकालीन और आकस्मिक सेवाएं जारी रहेंगी, लेकिन ओपीडी सेवाओं, नियमित कार्य और शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन नहीं किया जाएगा। संगठन ने कहा, सरकार और अधिकारियों के साथ कई दौर की बातचीत के बाद भी बीएचएमएस-सीसीएमपी नीति के क्रियान्वयन को लेकर संतोषजनक आश्वासन नहीं मिला है।
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