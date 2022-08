महाराष्ट्र के रायगढ़ में हथियारों से लैस नाव मिली, रेप केस में राहत के लिए SC पहुंचे शाहनवाज; शाम की बड़ी खबरें

महाराष्ट्र के रायगढ़ में एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस को इलाके से दो संदिग्ध नाव मिली है। एक नाव से एके-47, राइफल, जिंदा कारतूस और गोला-बारूद बरामद हुआ है। रेप के मामले में एफआईआर से बचने के लिए भाजपा के सीनियर नेता शाहनवाज हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने ऐलान करते हुए कह दिया है कि वह बीजेपी ज्वॉइन करेंगे। भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा के बीच शायद सबकुछ ठीक नहीं चल रहा। अब चहल ने रिएक्शन दिया है। पढ़ें, शाम की पांच बड़ी खबरें...

महाराष्ट्र के रायगढ़ समुद्री तट में हथियारों से लैस नाव मिली, हाई अलर्ट

महाराष्ट्र के रायगढ़ में एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस को इलाके से दो संदिग्ध नाव मिली है। एक नाव से एके-47, राइफल, जिंदा कारतूस और गोला-बारूद बरामद हुआ है। इसके मद्देनजर रायगढ़ इलाके में हाई अलर्ट जारी किया गया है। जन्माष्ठमी से एक दिन पहले और गणेश चतुर्थी से कुछ दिन पहले रायगढ़ में संदिग्ध नाव का मिलना और नाव से भारी मात्रा में हथियार बरामद होना बड़ा सवाल पैदा कर रहा है। दूसरी नाव से कुछ लोग रायगढ़ में दाखिल हुए हैं, इस बात पर भी जांच की जा रही है। एटीएस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। पूरी खबर पढ़ें।

रेप केस में राहत के लिए SC पहुंचे शाहनवाज हुसैन

रेप के मामले में एफआईआर से बचने के लिए भाजपा के सीनियर नेता शाहनवाज हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को उनके खिलाफ रेप केस में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था और तीन महीने में जांच पूरी करने की समयसीमा भी तय की थी। उस आदेश पर रोक की मांग को लेकर ही अब शाहनवाज हुसैन शीर्ष अदालत पहुंच गए हैं। 2018 के रेप मामले में हाई कोर्ट का आदेश शाहनवाज हुसैन के लिए करारा झटका माना जा रहा है। शाहनवाज के वकील ने उनकी अर्जी को चीफ जस्टिस एनवी रमना की बेंच के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए पेश किया है। पूरी खबर पढ़ें।

बीजेपी ज्वॉइन करेंगे आरसीपी सिंह

पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने ऐलान करते हुए कह दिया है कि वह बीजेपी ज्वॉइन करेंगे। साथ ही उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि वो कुर्सी के लिए किसी के भी साथ जा सकते हैं। आरसीपी सिंह ने कहा कि वो (नीतीश कुमार) सात जन्म में भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। दो दिन पहले ही नालंदा में आरसीपी सिंह को बीजेपी में शामिल होने का न्योता मिला था तो उस वक्त उन्होंने जवाब दिया था कि वो सही समय पर सही निर्णय लेंगे। उसी समय से माना जा रहा था कि आरसीपी सिंह जल्द ही बीजेपी में शामिल होंगे। पूरी खबर पढ़ें।

युजवेंद्र चहल ने धनश्री वर्मा के साथ रिलेशनशिप टूटने की खबरों पर दिया रिएक्शन

भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा के बीच शायद सबकुछ ठीक नहीं चल रहा। ये बात तब सामने आई, जब धनश्री वर्मा ने इंस्टाग्राम अकाउंट से अपना सरनेम धनश्री वर्मा चहल से धनश्री वर्मा कर लिया था। वहीं, युजी चहल ने नई लाइफ को लेकर एक पोस्ट किया था। ऐसे में सवाल उठ रहा था कि क्या दोनों के बीच कोई विवाद हो गया है, लेकिन इसे फिलहाल के लिए चहल ने सोशल मीडिया पर रोकने की कोशिश की है। पूरी खबर पढ़ें।

हम यह दिखावा नहीं कर सकते कि कोरोना नहीं रहा- WHO

कोरोना वायरस महामारी को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने एक बार फिर से सख्त चेतावनी जारी की है। WHO के महानिदेशक डॉ टेड्रोस अधनोम घेब्रेसियस ने गुरुवार को कहा कि 'हमें यह दिखावा नहीं करना चाहिए कि कोरोना हमारे बीच नहीं' है। उन्होंने कहा कि हमें अभी भी खुद को बचाने की जरूरत है। WHO प्रमुख की चेतावनी ऐसे समय में आई है जब फिर से एक बार कोरोना के चलते मौतों में वृद्धि देखी गई है। खुद भारत में कोरोना के मामलों में तेज वृद्धि देखी जा रही है। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 12,608 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,42,98,864 हो गई। वहीं, उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 1,01,343 पर पहुंच गई है। पूरी खबर पढ़ें।