NCP नेता अजीत पवार ने महाराष्ट्र विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया

एनसीपी नेता अजीत पवार ने महाराष्ट्र विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। शुक्रवार को महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर हरिभाऊ बागडे ने उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया है। हालांकि अभी तक उनके इस्तीफे की वजह सामने नहीं आई है। अजीत पवार एनसीपी चीफ शरद पवार के भतीजे हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान भी हो चुका है।

Maharashtra: Nationalist Congress Party (NCP) leader Ajit Pawar has resigned from his post as an MLA & Assembly Speaker Haribhau Bagade has accepted his resignation. More details awaited. (File pic) pic.twitter.com/3kZqHB1zaX