एमएनएस चीफ राज ठाकरे की कार्यकर्ताओं से अपील, ईद 2022 पर ना चलाएं हनुमान चालीसा

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) प्रमुख राज ठाकरे (Raj Thackeray ) ने ट्वीट कर अपने कार्यकर्ताओं से ईद 2022 (Eid 2022) के मौके पर लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा ना बजाने की अपील की है।

