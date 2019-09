महाराष्ट्र चुनाव से पहले मंत्री ने गडकरी को लिखा पत्र- मोटर व्हेकिल एक्ट में जुर्माने को करें कम

देशभर में न्यू मोटर व्हेकिल एक्ट के लागू होने के बाद से ही कई लोगों का हजारों रुपयों का चालान कट चुका है। अब महाराष्ट्र सरकार के मंत्री ने इसे लेकर नितिन गडकरी को पत्र लिखा है। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री दिवाकर राओते ने पत्र लिखकर अपील की है कि नई जुर्माना राशि पर पुनर्विचार किया जाए।

Maharashtra Transport Min,Diwakar Raote has written to Union Transport Minister,Nitin Gadkari stating,"the fines prescribed in the new Motor Vehicles Act have increased exorbitantly.Central govt is requested to reconsider&reduce the same by making suitable amendments in the Act." pic.twitter.com/TrBoD6JEni