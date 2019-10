महाराष्ट्र चुनाव: लोकतंत्र के उत्सव में शामिल हुए ये बॉलीवुड सेलिब्रिटी, मताधिकार का किया उपयोग

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को हो रहे मतदान में मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडनवीस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत, शिव सेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र नवनिमार्ण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे सहित कई नेताओं और बॉलीवुड हस्तियों ने मतदान किया। सीएम फडनवीस ने पत्नी के साथ और मोहन भागवत, संघ के महासचिव भैय्याजी जोशी और पुरोहित ने आज सुबह नागपुर में मतदान किया।

इसके अलावा तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने भी यहां मतदान किया। उद्धव ठाकरे ने पत्नी रश्मि, पुत्र आदित्य और तेजस के साथ मुंबई में बान्द्रा पूर्व मतदान केन्द्र पर मतदान किया। इसके अलावा राज ठाकरे सुबह सबसे पहले सिद्धी विनायक मंदिर गये और उसके बाद मतदान किया। राज्य की महिला और बाल कल्याण मंत्री पंकजा मुंडे ने अपनी छोटी बहन बीड़ की सांसद डॉक्टर प्रीतम मुंडे और माँ यशश्री मुंडे के साथ परली में मतदान किया।

राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के पुत्र अमित और धीरज जो विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ लातूर में मतदान किया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पाटीर् के अध्यक्ष शरद पवार तथा उनकी पुत्री एवं सांसद सुप्रिया सुले, पाटीर् के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल ने भी मतदान किया।

टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने पत्नी अंजली और पुत्र के साथ मतदान किया। इसके अलावा फिल्म जगत से माधुरी दीक्षित, आमिर खान, उनकी पत्नी किरन राव, नसीरउद्दीन शाह, उर्मिला मातोंडकर, विवेक ओबेरॉय और गोविंदा ने भी सुबह मतदान किया।

Jaya Bachchan, Abhishek Bachchan and Aishwarya Rai Bachchan leave after casting their vote at a polling booth in Juhu, Mumbai. #MaharashtraAssemblyElections pic.twitter.com/ABPO6Be6rk — ANI (@ANI) October 21, 2019

Mumbai: Actors Anil Kapoor and Hrithik Roshan, leave after casting their vote at a polling booth in Andheri (West). #MaharashtraAssemblyPolls pic.twitter.com/M0FRWQqxCv — ANI (@ANI) October 21, 2019

Deepika Padukone after casting her vote at a polling booth in Bandra (West), Mumbai. #MaharashtraAssemblyPolls pic.twitter.com/A5uiWkPVms — ANI (@ANI) October 21, 2019

Shah Rukh Khan and his wife Gauri cast their votes at polling booth no 177 in Bandra West, Mumbai. #MaharashtraAssemblyPolls pic.twitter.com/kp6kt9IYWw — ANI (@ANI) October 21, 2019

BJP MP from Gurdaspur, Sunny Deol cast his vote at a polling booth in Juhu, Mumbai. #MaharashtraAssemblyElections pic.twitter.com/LKMpzM9H6A — ANI (@ANI) October 21, 2019