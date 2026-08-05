महाराष्ट्र में हत्या के आरोपियों को गाड़ी से बांधकर घुमाने पर सरकार से मांगा जवाब

पुणे, एजेंसी। महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार और पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह नोटिस हत्या के तीन आरोपियों को कथित तौर पर पुलिस की गाड़ी के बोनट पर बांधकर घुमाने के मामले में जारी हुआ है। आयोग ने दो दिन पहले यह नोटिस जारी किया, जिसकी जानकारी बुधवार को सार्वजनिक हुई है। नोटिस के अनुसार, कुछ दिन पहले पुणे में हुई इस घटना का स्वत: संज्ञान लेते हुए इसे बर्बर करार दिया। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एएम बदर की अध्यक्षता वाली पूर्ण पीठ ने कहा कि अपराध साबित होने से पहले ऐसा करना मानवाधिकारों का उल्लंघन और आरोपियों का अपमान है।

यह संवैधानिक सुरक्षा के उल्लंघन का मामला भी प्रतीत होता है। पीठ ने घटना की तथ्यात्मक जांच के आदेश के साथ ही पुणे पुलिस आयुक्त और उपायुक्त के व्यवहार की भी जांच को कहा है।पीठ ने अपनी टिप्पणी में यह भी कहा कि इस घटना ने कुछ साल पहले कश्मीर में फारूक अहमद डार के साथ हुई घटना की याद ताजा कर दी, जिसमें सेना के वाहन पर उन्हें बांधकर घुमाया गया था। उस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने डार को 10 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया था। पीठ ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, पुणे पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार, उपायुक्त मिलिंद मोहिते, वरिष्ठ निरीक्षक मानसिंह पाटिल को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। एक सप्ताह में जांच रिपोर्ट मांगी गई है।