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छत्रपति शिवाजी का स्मारक बनाने में महाराष्ट्र सरकार करेगी मदद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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नोट : आगरा के लिए महत्वपूर्ण - यूपी के उच्च शिक्षा मंत्री महाराष्ट्र के

छत्रपति शिवाजी का स्मारक बनाने में महाराष्ट्र सरकार करेगी मदद

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता

आगरा में कोठी मीना बाजार में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने में महाराष्ट्र सरकार यूपी की मदद करेगी। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने शनिवार को मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और स्मारक के लिए सहयोग मांगा। जिस पर उन्होंने पूरा सहयोग दिए जाने का भरोसा दिलाया।

स्मारक का महत्व

उन्होंने महाराष्ट्र के सीएम को बताया कि आगरा स्थित कोठी मीना बाजार छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ा एक ऐतिहासिक स्थल है। जयपुर राज परिवार के राजस्व अभिलेखों व अध्ययन के आधार पर यह तथ्य सामने आया है कि मिर्जा राजा जय सिंह के पुत्र राम सिंह के आवासीय परिसर में ही औरंगजेब ने छलपूर्वक छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके पुत्र को नजरबंद किया था। अपनी अद्वितीय रणनीति, साहस व बुद्धिमत्ता के बल पर शिवाजी महाराज यहां से निकलने में सफल हुए थे।

मार्गदर्शन और प्रेरणा

उच्च शिक्षा मंत्री ने महाराष्ट्र के सीएम से कहा कि आगरा में ऐसा भव्य स्मारक विकसित किया जाए जो राष्ट्रीय एकता, भारतीय शौर्य व गौरव का प्रतीक बने। जिससे आगरा में ताजमहल देखने आने वाले पर्यटक इस स्मारक का भी दर्शन करें और प्रेरणा लें। महाराष्ट्र के सीएम ने इस पहल की सराहना की और कहा कि महाराष्ट्र सरकार इस ऐतिहासिक स्मारक के निर्माण में उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर कार्य करेगी।

सामान्य प्रश्न

छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक कहाँ बनाया जा रहा है?
छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक आगरा में कोठी मीना बाजार में बनाया जा रहा है।
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