‘इस साल पीओपी वाली गणेश मूर्ति पर रोक लगाना मुश्किल’
महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि इस साल गणेश चतुर्थी के त्योहार के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों के इस्तेमाल पर रोक संभव नहीं है, लेकिन धीरे-धीरे इसका इस्तेमाल बंद होगा। सरकार पीएम मोदी की मिट्टी की मूर्तियों के उपयोग की अपील का पालन करेगी, लेकिन इस साल ऐसा करना चुनौतीपूर्ण है।
महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि इस साल गणेश चतुर्थी त्योहार के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस (पीओपी) से बनी मूर्तियों के इस्तेमाल पर रोक लगाना मुमकिन नहीं होगा, लेकिन ऐसी मूर्तियों का इस्तेमाल धीरे-धीरे बंद कर दिया जाएगा। राज्य के कानूनी अधिकारी ने पीठ को बताया कि हालांकि सरकार मिट्टी की गणेश मूर्तियों के इस्तेमाल के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का पालन करेगी, लेकिन इस साल के त्योहार के दौरान ऐसा करना मुश्किल होगा, जो 14 सितंबर से शुरू हो रहा है। इस जानकारी के बाद, जस्टिस अजय गडकरी और कमल खाता की पीठ ने पूछा कि क्या राज्य सरकार ने अपना रुख पीएम मोदी को बताया है, जिन्होंने पिछले हफ्ते अपने ‘मन की बात’ कार्यक्रम में भक्तों से पीओपी से बनी मूर्तियों के बजाय मिट्टी की गणेश मूर्तियों का इस्तेमाल करने की अपील की थी।
एडवोकेट जनरल मिलिंद साठे ने मंगलवार को हाईकोर्ट को बताया कि सरकार पीएम की अपील का गंभीरता से पालन करेगी, लेकिन इस साल उसने कोर्ट से 2025 में पारित अपने आदेश को जारी रखने का आग्रह किया, जिसके तहत 6 फीट से ज्यादा ऊंची पीओपी से बनी मूर्तियों को समुद्र में विसर्जित करने की अनुमति दी गई थी।
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