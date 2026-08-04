‘इस साल पीओपी वाली गणेश मूर्ति पर रोक लगाना मुश्किल’

महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि इस साल गणेश चतुर्थी त्योहार के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस (पीओपी) से बनी मूर्तियों के इस्तेमाल पर रोक लगाना मुमकिन नहीं होगा, लेकिन ऐसी मूर्तियों का इस्तेमाल धीरे-धीरे बंद कर दिया जाएगा। राज्य के कानूनी अधिकारी ने पीठ को बताया कि हालांकि सरकार मिट्टी की गणेश मूर्तियों के इस्तेमाल के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का पालन करेगी, लेकिन इस साल के त्योहार के दौरान ऐसा करना मुश्किल होगा, जो 14 सितंबर से शुरू हो रहा है। इस जानकारी के बाद, जस्टिस अजय गडकरी और कमल खाता की पीठ ने पूछा कि क्या राज्य सरकार ने अपना रुख पीएम मोदी को बताया है, जिन्होंने पिछले हफ्ते अपने ‘मन की बात’ कार्यक्रम में भक्तों से पीओपी से बनी मूर्तियों के बजाय मिट्टी की गणेश मूर्तियों का इस्तेमाल करने की अपील की थी।