महाराष्ट्र बाढ़: CM फडणवीस और कैबिनेट मंत्री दान करेंगे एक महीने की सैलरी

महाराष्ट्र बाढ़ पीड़ितों के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज्य के कैबिनेट मंत्री अपनी एक महीने की सैलरी दान देंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, सभी मुख्यमंत्री राहत कोष में एक महीने का वेतन जमा कराएंगे।

Maharashtra Chief Minister's Office (CMO): CM Devendra Fadnavis and State Cabinet Ministers to donate their one month’s salary towards CM Relief Fund for #MaharashtraFloods. (File pic) pic.twitter.com/QNsCgshteI