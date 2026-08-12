महाराष्ट्र में 135 आयुर्वेदिक कंपनियों को नोटिस, 10 का लाइसेंस रद्द
महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने आयुर्वेदिक दवा बनाने वाली 434 इकाइयों का निरीक्षण किया। इस दौरान 135 कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए और गंभीर उल्लंघन के लिए 10 निर्माताओं के लाइसेंस रद्द किए गए। निरीक्षण में गंदगी, तकनीकी कर्मचारियों की कमी और कच्चे माल की जांच के तरीके की कमी पाई गई।
महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने राज्य भर में आयुर्वेदिक दवा बनाने वाली 434 लाइसेंस-प्राप्त इकाइयों का निरीक्षण किया। इस दौरान 135 कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए और गंभीर उल्लंघन के लिए 10 निर्माताओं के लाइसेंस रद्द किए। अधिकारियों ने बताया कि निरीक्षण अभियान के दौरान राज्य भर की कई निर्माण इकाइयों में गंदगी, तकनीकी कर्मचारियों की कमी और कच्चे माल की जांच के अपर्याप्त तरीकों का पता लगाया।
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