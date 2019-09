महाराष्ट्र चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका, BJP में शामिल हुए ये विधायक

महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस विधायक गोपालदास अग्रवाल सोमवार को भाजपा में शामिल हो गए। इस दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे।

Nagpur: Gopaldas Agrawal, Congress MLA from Gondia joins BJP in presence of Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis. pic.twitter.com/pxJtHvVeq1