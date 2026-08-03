फडणवीस को केंद्रीय शिक्षा मंत्री बनाने की चर्चा : कांग्रेस
-भाजपा और आरएसएस मुख्यमंत्री को दिल्ली भेजना चाहते -महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने
मुंबई, एजेंसी। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने दावा किया है कि भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली भेजना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि फडणवीस को केंद्रीय शिक्षा मंत्री बनाए जाने पर भी विचार किया जा रहा है, ताकि भाजपा-आरएसएस अपना वैचारिक एजेंडा आगे बढ़ा सकें।कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने सोमवार को कहा कि मुख्यमंत्री के राष्ट्रीय राजनीति में जाने की अटकलों के पीछे भाजपा और आरएसएस की रणनीति हो सकती है। सपकाल ने दावा किया कि दोनों संगठन फडणवीस को केंद्र में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देना चाहते हैं। सपकाल ने महाराष्ट्र में तीन-भाषा नीति और हिंदी को लेकर हुए विवाद को भी इसी व्यापक राजनीतिक एजेंडे से जोड़ते हुए कहा कि यह महज भाषा नीति का मुद्दा नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा वैचारिक और राजनीतिक उद्देश्य था।
महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख का यह बयान ऐसे समय आया है, जब फडणवीस के केंद्र की राजनीति में जाने की अटकलें तेज हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद इन चर्चाओं को और बल मिला है।
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