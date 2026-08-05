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यौन उत्पीड़न मामले में प्रिंसिपल पर केस दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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पालघर जिले में एक कॉलेज प्रिंसिपल के खिलाफ 17 साल की छात्रा ने यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया है। छात्रा ने शिकायत की कि प्रिंसिपल उसे अपने ऑफिस में बुलाकर गलत टिप्पणियाँ करते थे और उसकी तस्वीर लेने के साथ-साथ उसे गलत तरीके से छुआ। यह मामला नालासोपारा इलाके के कॉलेज से जुड़ा है।

यौन उत्पीड़न मामले में प्रिंसिपल पर केस दर्ज

पालघर, एजेंसी। महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक कॉलेज प्रिंसिपल के खिलाफ 17 साल की छात्रा के कथित यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार, यह छात्रा नालासोपारा इलाके के एक कॉलेज में पढ़ती है और अपनी पढ़ाई का खर्च खुद उठाने के लिए वहां पार्ट-टाइम काम भी करती है। अपनी शिकायत में छात्रा ने आरोप लगाया कि प्रिंसिपल उसे बार-बार अपने ऑफिस के केबिन में बुलाते थे और उसके शारीरिक रूप-रंग पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करते थे। उसने यह भी आरोप लगाया कि प्रिंसिपल ने बिना इजाजत उसकी तस्वीर ली और उसे गलत तरीके से छुआ।

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