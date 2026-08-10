ई20 से गाड़ियों में दिक्कत का कोई सबूत नहीं : फडणवीस
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एथेनॉल मिश्रण नीति का बचाव करते हुए कहा कि इसकी आलोचना अपर्याप्त सबूतों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि ऑटोमोबाइल कंपनियों ने गाड़ियों में किसी समस्या के सबूत देने के लिए कहा है, लेकिन अभी तक कोई सबूत नहीं आया। एथेनॉल उत्पादन से चीनी मिलों के लिए नई राह खुली है।
पुणे, एजेंसी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को एथेनॉल मिश्रण नीति का बचाव करते हुए कहा कि इसकी आलोचना अपर्याप्त सबूतों के आधार पर की जा रही है। फडणवीस ने कोल्हापुर में कहा कि ऑटोमोबाइल कंपनियों ने ग्राहकों से कहा है कि अगर एथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल की वजह से गाड़ियों में कोई समस्या आती है तो वे इसके सबूत दें, लेकिन अब तक कोई भी ऐसे सबूत के साथ सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा कि एथेनॉल उत्पादन ने चीनी मिलों के लिए एक नई राह खोली है। सरकार के कई फैसलों से संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल सुनिश्चित होगा और चीनी उद्योग में बर्बादी कम होगी।
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