स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल होगा नशे का हानिकारक प्रभाव

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नशा मुक्ति से जुड़े अध्याय स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल करने का निर्देश दिया। उन्होंने नशा मुक्त स्कूल अभियान शुरू करने, स्कूल की सुरक्षा मजबूत करने और बच्चों को बेहतर शिक्षा देने की बात की। पुलिस ने नवी मुंबई में एक युवक को 41 लाख रुपये की ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस ने शिक्षा विभाग की बैठक में निर्देश दिए मुंबई, एजेंसी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे स्कूल के पाठ्यक्रम में नशा मुक्ति से जुड़े अध्याय शामिल करने की प्रक्रिया शुरू करें। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र स्कूल शिक्षा के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। गुणवत्ता, मराठी भाषा को बढ़ावा देने, इतिहास को संरक्षित करने और आधुनिक सुविधाओं के बीच संतुलन बनाकर राज्य में बच्चों को बेहतर शिक्षा दी जा रही है।

नशा मुक्त स्कूल अभियान स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने स्कूलों में नशा विरोधी मार्गदर्शन और परामर्श समितियां बनाने नशा मुक्त स्कूल अभियान शुरू करने का फैसला किया है। उन्होंने अधिकारियों को स्कूल की सुरक्षा को मजबूत करने, छात्रों के बीच साइबर धोखाधड़ी और नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने का भी निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि महान मराठा राजा की विरासत को व्यापक रूप से शामिल करने के लिए पाठ्यक्रम का और विस्तार किया जाना चाहिए।

नशीले पदार्थ के साथ एक गिरफ्तार

पुलिस की कार्रवाई ठाणे, एजेंसी। नवी मुंबई में ड्रग-फ्री शिक्षा परिसर अभियान के तहत पुलिस ने 26 वर्षीय एक युवक को 41 लाख रुपये की ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया। वह इलाके में एक क्रिकेट स्टेडियम के पास संदिग्ध हालत में घूम रहा था। उसकी तलाशी लेने पर उसके पास से नशीला पदार्थ बरामद किया गया। आरोपी को कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस को सौंपा गया है।