Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल होगा नशे का हानिकारक प्रभाव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नशा मुक्ति से जुड़े अध्याय स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल करने का निर्देश दिया। उन्होंने नशा मुक्त स्कूल अभियान शुरू करने, स्कूल की सुरक्षा मजबूत करने और बच्चों को बेहतर शिक्षा देने की बात की। पुलिस ने नवी मुंबई में एक युवक को 41 लाख रुपये की ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया।

स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल होगा नशे का हानिकारक प्रभाव

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस ने शिक्षा विभाग की बैठक में निर्देश दिए मुंबई, एजेंसी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे स्कूल के पाठ्यक्रम में नशा मुक्ति से जुड़े अध्याय शामिल करने की प्रक्रिया शुरू करें। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र स्कूल शिक्षा के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। गुणवत्ता, मराठी भाषा को बढ़ावा देने, इतिहास को संरक्षित करने और आधुनिक सुविधाओं के बीच संतुलन बनाकर राज्य में बच्चों को बेहतर शिक्षा दी जा रही है।

नशा मुक्त स्कूल अभियान

स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने स्कूलों में नशा विरोधी मार्गदर्शन और परामर्श समितियां बनाने नशा मुक्त स्कूल अभियान शुरू करने का फैसला किया है। उन्होंने अधिकारियों को स्कूल की सुरक्षा को मजबूत करने, छात्रों के बीच साइबर धोखाधड़ी और नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने का भी निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि महान मराठा राजा की विरासत को व्यापक रूप से शामिल करने के लिए पाठ्यक्रम का और विस्तार किया जाना चाहिए।

नशीले पदार्थ के साथ एक गिरफ्तार

पुलिस की कार्रवाई

ठाणे, एजेंसी। नवी मुंबई में ड्रग-फ्री शिक्षा परिसर अभियान के तहत पुलिस ने 26 वर्षीय एक युवक को 41 लाख रुपये की ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया। वह इलाके में एक क्रिकेट स्टेडियम के पास संदिग्ध हालत में घूम रहा था। उसकी तलाशी लेने पर उसके पास से नशीला पदार्थ बरामद किया गया। आरोपी को कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस को सौंपा गया है।

प्रश्न और उत्तर

मुख्यमंत्री फडणवीस ने स्कूल पाठ्यक्रम में क्या शामिल करने का निर्देश दिया?
मुख्यमंत्री फडणवीस ने नशा मुक्ति से जुड़े अध्याय स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल करने का निर्देश दिया।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
School Delhi Latest News Delhi News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।