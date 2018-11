मराठा आरक्षण पर बोले फड़णवीस, एक दिसंबर को खुशियों के लिए रहें तैयार

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस ने गुरुवार को इस बात की ओर इशारा किया कि सरकार वादे के मुताबिक मराठा समुदाय के लिए नौकरियों और पढ़ाई में आरक्षण पर अपना वादा पूरा करेगी। अहमदनगर में उन्होंने कहा- “मैं मराठा समुदाय को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि वे आरक्षण पर एक दिसंबर को खुशियां मनाने के लिए तैयार रहें।”

We have received report on Maratha reservation from Backwards Commission. I request all of you to prepare to celebrate on December 1: Maharashtra CM Devendra Fadnavis at a rally in Ahmednagar pic.twitter.com/MxsJ4zYf9B