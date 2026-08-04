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परीक्षा के नतीजों की ऑडिट करने की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मुंबई में एनसीपी (एसपी) के महासचिव रोहित पवार ने एमएच-सीईटी के नतीजों की फॉरेंसिक ऑडिट की मांग की। उन्होंने परीक्षा के कॉन्ट्रैक्ट में गड़बड़ी और परसेंटाइल स्कोर कैलकुलेट करने के तरीके का खुलासा करने का आरोप लगाया। यह भ्रष्टाचार लाखों छात्रों और उनके परिवारों को प्रभावित कर रहा है।

परीक्षा के नतीजों की ऑडिट करने की मांग

मुंबई, एजेंसी। एनसीपी (एसपी) के महासचिव रोहित पवार ने मंगलवार को महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (एमएच-सीईटी) के नतीजों की फॉरेंसिक ऑडिट की मांग की। उन्होंने परीक्षा से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट देने में गड़बड़ी के आरोप लगाए और परसेंटाइल स्कोर कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किए गए फॉर्मूले का खुलासा करने की मांग की। पवार ने दावा किया कि एमएच-सीईटी 2026 में टॉप 100 छात्रों में से सिर्फ 43 ने ही 12वीं क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में 85 फीसदी से ज्यादा अंक हासिल किए थे। उन्होंने कहा कि परीक्षा सिस्टम में भ्रष्टाचार लाखों छात्रों और उनके परिवारों पर बुरा असर डाल रहा है।

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