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मुंबई में केंद्रीकृत बिजली बिल भुगतान प्रणाली को मंजूरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने सरकारी कार्यालयों के बिजली बिलों के भुगतान के लिए एक केंद्रीय व्यवस्था को मंजूरी दी। यह निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुआ। इसमें बृहन्मुंबई विद्युत आपूर्ति एवं परिवहन उपक्रम द्वारा बिलों का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा, आयुक्त के तीन अतिरिक्त पदों और सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति की भी स्वीकृति दी गई।

मुंबई में केंद्रीकृत बिजली बिल भुगतान प्रणाली को मंजूरी

मुंबई, एजेंसी। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने मंगलवार को एक बड़े प्रशासनिक सुधार को मंजूरी दी। इसके तहत मुंबई में सरकारी कार्यालयों के बिजली बिलों का भुगतान बृहन्मुंबई विद्युत आपूर्ति एवं परिवहन (बेस्ट) उपक्रम द्वारा संचालित एक केंद्रीकृत व्यवस्था के माध्यम से किया जाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में यह फैसला लिया गया। मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र राज्य सूचना आयोग में आयुक्त के तीन अतिरिक्त पदों के सृजन और आवश्यक सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी।

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