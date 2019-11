महाराष्ट्र में सियासी संकट: राज्यपाल से मुलाकात के बाद BJP अध्यक्ष ने क्या कहा, जानें

महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन का रास्ता अभी तक साफ नहीं हो पाया है। बीजेपी और शिवसेना के बीच अभी तक बात नहीं बन पाई है। इसी बीच गुरुवार को महाराष्ट्र के बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल राजभवन पहुंच कर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। राज्यपाल से मुलाकात के बाद बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि महाराष्ट्र के लोगों ने (महायुती) गठबंधन को जनादेश दिया है। सरकार बनाने में देरी हो रही है। आज हम राज्य में राजनीतिक परिस्थिति और कानूनी विकल्पों पर चर्चा के लिए राज्यपाल से मिले।

इधर शिवसेना के नेता उद्धव पार्टी के नेताओं के साथ मातोश्री में बैठक की। बैठक के बाद शिवसेना विधायक गुलाबराव पाटिल ने कहा कि हम लोग (शिवसेना विधायक) अगले दिन दिनों तक होटल रंग शारदा में ठहरेंगे। उद्धव ठाकरे जो कहेंगे हम वही करेंगे।

