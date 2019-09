महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ गठबंधन पर बीजेपी प्रमुख चंद्रकांत पाटिल ने दिया ये बयान

महाराष्ट्र विधानसभा के लिए बीजेपी-शिवसेना गठबंधन पर महाराष्ट्र बीजेपी प्रमुख चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि गठबंधन पर चर्चा अंतिम चरण में है। जो लोग सोच रहे हैं कि गठबंधन नहीं होगा वे निराश होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि आगामी विधानसभा चुनावों में हमें 220 सीटों पर जीत हासिल होगी।

मुंबई स्थित भाजपा के एक सूत्र ने कहा कि जहां शिवसेना, भाजपा के साथ बराबर सीट बांटना चाहती है और बची हुई सीटें गठबंधन की छोटी साझेदार पार्टियों में बांटना चाहती है, वहीं भाजपा ज्यादा सीटें चाहती है। दोनों दल अभी तक सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला नहीं ले पाए हैं, लेकिन मोटे तौर पर आम सहमति के फामूर्ले पर पहुंच गए हैं, जिससे वे इस सप्ताहांत तक सीट बंटवारे पर समझौता कर सकेंगे।

Maharashtra BJP Chief Chandrakant Patil: I am confident that we will get 220 seats in the upcoming assembly elections. https://t.co/eBySrtTq9x