महराष्ट्र चुनाव: शिवसेना ने BJP को याद दिलाया 50-50 फॉर्मूला, कहा- वादा याद रहे

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद से राज्य में फिर बीजेपी-शिवसेना गठबंधन की सरकार बनती नजर आ रही है। नतीजों में बीजेपी को यहां 105 और शिवसेना को 56 सीटें मिली हैं। ऐसे में जहां तक शिवसेना का बीजेपी का साथ देने की बात है वह बीजेपी को बार बार 50-50 फॉर्मूले की बात याद दिला रही है। शिवसेना के नेता प्रताप सरनाइक ने कहा कि- हमारी बैठक में यह पहले से तय था, अमित शाह जी ने लोकसभा चुनाव से पहले ही हमें 50-50 फॉर्मूले का वादा किया था। इसलिए दोनों दलों को 2.5-2.5 साल सरकार चलाने का अवसर मिलना चाहिए। उद्धव ठाकरे को इस बात का लिखित में आश्वासन दिया जाए।

बता दें कि साल 2014 में दोनों पार्टियों ने अलग-अलग चुनाव लड़ा था, जिसमें बीजेपी ने 122 और शिवसेना ने 63 सीटें जीती थीं। लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव में जहां बीजेपी को 17 सीटों और शिवसेना को 7 सीटों का नुकसान झेलना पड़ा है।

