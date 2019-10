महाराष्ट्र: अजित पवार राकांपा विधायक दल के नेता चुने गये

महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार बुधवार को यहां राकांपा के विधायक दल के नेता चुने गये। पार्टी की प्रदेश इकाई प्रमुख जयंत पाटिल ने बताया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नव निर्वाचित विधायकों ने अजीत पवार को आमराय से विधायक दल का नेता चुना है।

अजित पवार ने पार्टी विधायकों का शुक्रिया अदा किया और उन्हें भरोसा दिलाया कि वह बेरोजगारी और कृषि संकट जैसे मुद्दों पर आक्रामक रहेंगे।

अजित पवार बारामती सीट से निर्वाचित हुए हैं। राज्य में 21 अक्टूबर को हुए विधानसभा चुनाव में राकांपा को 54, जबकि उसकी सहयोगी कांग्रेस को 44 सीटें मिली हैं। बैठक में विधान परिषद में विपक्ष के नेता धनंजय मुंडे भी उपस्थित थे, जिन्होंने राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री पंकजा मुंडे को परली विधानसभा सीट पर हरा कर भाजपा को स्तब्ध कर दिया।



Ajit Pawar has been appointed as Legislative Party leader of Nationalist Congress Party (NCP). (File pic) #Maharashtra pic.twitter.com/Qp2zxMv84R