महाराष्ट्र में ट्रक और बस में भीषण टक्कर, 11 लोगों की मौत

महाराष्ट्र के धुले जिले में एक कंटेनर ट्रक और एक बस के बीच सीधी टक्कर में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई और 15 लोग घायल हो गए।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि यह हादसा शहादा-दोंदायचा मार्ग पर निम्गुल गांव के पास रविवार रात करीब साढ़े दस बजे हुआ। बस औरंगाबाद जा रही थी।

Maharashtra: 10 dead and 20 injured after a bus collided with a canter truck near Nimgul village in Dhule, late last night. pic.twitter.com/7i49q3z3pT