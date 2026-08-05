महिला खेल प्रतियोगिताओं के लिए चयन ट्रायल आज से
महराजगंज में महिला खिलाड़ियों के चयन के लिए ट्रायल आयोजित किए जाएंगे। वॉलीबॉल का जिला स्तरीय ट्रायल 5 अगस्त और मंडलीय ट्रायल 7 अगस्त को होगा। खो-खो का ट्रायल 7 अगस्त को होगा, जबकि मंडलीय ट्रायल 8 अगस्त को होगा। प्रतियोगिता 11 से 13 अगस्त तक जौनपुर में होगी।
महराजगंज, निज संवाददाता। प्रदेश स्तरीय महिला खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने के लिए महराजगंज जनपद में महिला खिलाड़ियों के चयन ट्रायल का आयोजन किया जाएगा। जिला क्रीड़ा अधिकरी सरिता रानी ने बताया कि जिला स्टेडियम में महिला वॉलीबॉल टीम का जिला स्तरीय चयन ट्रायल 5 अगस्त को सुबह 10 बजे से होगा। इसके बाद मंडलीय चयन ट्रायल 7 अगस्त को सुबह 10 बजे से गोरखपुर में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश स्तरीय महिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता 11 से 13 अगस्त तक जौनपुर में होगी।इसी प्रकार महिला खो-खो टीम का जिला स्तरीय चयन ट्रायल 7 अगस्त को अपराह्न 3 बजे से आयोजित किया जाएगा, जबकि मंडलीय ट्रायल 8 अगस्त को सुबह 10 बजे से देवरिया में होगा।
जिला क्रीड़ा अधिकारी ने जिले के सभी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों से अधिक से अधिक महिला खिलाड़ियों को चयन ट्रायल में प्रतिभाग कराने की अपील की है।
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