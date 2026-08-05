Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

महिला खेल प्रतियोगिताओं के लिए चयन ट्रायल आज से

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महाराजगंज
Follow us on Google News
share

महराजगंज में महिला खिलाड़ियों के चयन के लिए ट्रायल आयोजित किए जाएंगे। वॉलीबॉल का जिला स्तरीय ट्रायल 5 अगस्त और मंडलीय ट्रायल 7 अगस्त को होगा। खो-खो का ट्रायल 7 अगस्त को होगा, जबकि मंडलीय ट्रायल 8 अगस्त को होगा। प्रतियोगिता 11 से 13 अगस्त तक जौनपुर में होगी।

महिला खेल प्रतियोगिताओं के लिए चयन ट्रायल आज से

महराजगंज, निज संवाददाता। प्रदेश स्तरीय महिला खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने के लिए महराजगंज जनपद में महिला खिलाड़ियों के चयन ट्रायल का आयोजन किया जाएगा। जिला क्रीड़ा अधिकरी सरिता रानी ने बताया कि जिला स्टेडियम में महिला वॉलीबॉल टीम का जिला स्तरीय चयन ट्रायल 5 अगस्त को सुबह 10 बजे से होगा। इसके बाद मंडलीय चयन ट्रायल 7 अगस्त को सुबह 10 बजे से गोरखपुर में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश स्तरीय महिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता 11 से 13 अगस्त तक जौनपुर में होगी।इसी प्रकार महिला खो-खो टीम का जिला स्तरीय चयन ट्रायल 7 अगस्त को अपराह्न 3 बजे से आयोजित किया जाएगा, जबकि मंडलीय ट्रायल 8 अगस्त को सुबह 10 बजे से देवरिया में होगा।

ये भी पढ़ें:फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए हुआ आठ खिलाड़ियों का चयन

जिला क्रीड़ा अधिकारी ने जिले के सभी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों से अधिक से अधिक महिला खिलाड़ियों को चयन ट्रायल में प्रतिभाग कराने की अपील की है।

ये भी पढ़ें:मंडलीय ट्रायल 18 व 19 अगस्त को
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Maharajganj News Maharajganj Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।