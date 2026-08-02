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महराजगंज नगर पंचायत को नगर परिषद का दर्जा दिलाने की तैयारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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महाराजगंज में नगर पंचायत को नगर परिषद का दर्जा दिलाने के लिए प्रशासनिक प्रयास तेज हो गए हैं। शनिवार को एसडीएम अनिता सिंहा की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई, जिसमें नगर परिषद के मानकों की समीक्षा की गई। जन प्रतिनिधियों ने कहा कि नगर परिषद बनने से विकास योजनाओं में तेजी आएगी।

महराजगंज नगर पंचायत को नगर परिषद का दर्जा दिलाने की तैयारी

महाराजगंज, एक प्रतिनिधि। नगर पंचायत महाराजगंज को नगर परिषद का दर्जा दिलाने की दिशा में प्रशासनिक कवायद तेज हो गई है। शनिवार को नगर पंचायत कार्यालय में एसडीएम अनिता सिंहा की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी डॉ. विपिन कुमार, जनप्रतिनिधियों एवं संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान नगर परिषद का दर्जा प्राप्त करने के लिए निर्धारित मानकों, प्रशासनिक प्रक्रियाओं तथा आवश्यक दस्तावेजों की विस्तार से समीक्षा की गई।

नगर परिषद के मानकों की समीक्षा

मानकों और दस्तावेजों की हुई समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने नगर परिषद के लिए निर्धारित मानकों के अनुरूप नगर क्षेत्र की जनसंख्या, भौगोलिक विस्तार, राजस्व व्यवस्था, आधारभूत सुविधाओं एवं शहरी विकास से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से विचार-विमर्श किया। साथ ही यह भी देखा गया कि किन-किन बिंदुओं पर और कार्य करने की आवश्यकता है, ताकि प्रस्ताव पूरी तरह मानकों के अनुरूप तैयार किया जा सके।

डेटा अद्यतन की आवश्यकता

आंकड़ों को अद्यतन करने के निर्देश एसडीएम ने संबंधित कर्मियों को निर्देश दिया कि नगर परिषद के प्रस्ताव से जुड़े सभी आवश्यक आंकड़ों, अभिलेखों और रिपोर्ट को समयबद्ध तरीके से अद्यतन किया जाए। उन्होंने कहा कि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सभी दस्तावेज तैयार कर शीघ्र उच्चाधिकारियों को भेजे जाएं, ताकि प्रस्ताव में किसी प्रकार की तकनीकी कमी न रहे।

विकास की रफ्तार

नगर परिषद बनने से विकास को मिलेगी रफ्तार बैठक में मौजूद जनप्रतिनिधियों ने कहा कि महाराजगंज का लगातार हो रहा शहरी विस्तार नगर परिषद के दर्जे की मांग को और मजबूत करता है। उनका कहना था कि नगर परिषद बनने से विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी, सड़क, नाली, पेयजल, सफाई और स्ट्रीट लाइट जैसी शहरी सुविधाओं का विस्तार होगा। साथ ही नागरिकों को बेहतर आधारभूत सुविधाएं और अधिक सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। बैठक में सभी ने आवश्यक तैयारियां शीघ्र पूरी करने पर सहमति जताई।

सामान्य प्रश्न

नगर पंचायत को नगर परिषद का दर्जा दिलाने के लिए कब बैठक हुई?
बैठक शनिवार को नगर पंचायत कार्यालय में एसडीएम अनिता सिंहा की अध्यक्षता में आयोजित की गई।
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