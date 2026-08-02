मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ने जारी किया प्रवेश कार्यक्रम
मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश कार्यक्रम जारी किया है। बीपीईएस, बीएससी/एमएससी योग, पीजी डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, और स्पोर्ट्स कोचिंग पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई और 11 अगस्त है।
मोदीपुरम। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश कार्यक्रम जारी कर दिया है। विवि द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार बीपीईएस, बीएससी/एमएससी योग, पीजी डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन तथा पीजी डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किए जाएंगे। अब तक 387 आवेदन जमा हो चुके हैं। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार सुनील कुमार झा ने बताया कि बीपीईएस और बीएससी/एमएससी (योग) कोर्स के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई थी, जबकि स्पोर्ट्स जर्नलिज्म एवं स्पोर्ट्स कोचिंग के पीजी डिप्लोमा कोर्स के लिए आवेदन 11 अगस्त तक स्वीकार किए जाएंगे।
परीक्षा और महत्वपूर्ण तिथियाँ
स्पोर्ट्स जर्नलिज्म एवं स्पोर्ट्स कोचिंग के अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा 24 अगस्त को सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक कृषि विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में आयोजित होगी। बीपीईएस के अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता एवं खेल कौशल परीक्षा 13 से 18 अगस्त तक और योग के कोर्स की परीक्षा 18 अगस्त को चौधरी चरण सिंह विवि के खेल मैदान पर होगी। वहीं स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा 25 अगस्त और स्पोर्ट्स कोचिंग के लिए 25 एवं 26 अगस्त को होगी।
दस्तावेजों का सत्यापन
दस्तावेजों का सत्यापन तीन से पांच सितंबर तक
बीपीईएस और योग कोर्स का परिणाम 22 अगस्त, जबकि स्पोर्ट्स जर्नलिज्म एवं स्पोर्ट्स कोचिंग का परिणाम 30 अगस्त को घोषित किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन, शुल्क जमा एवं प्रवेश प्रक्रिया 3 से 5 सितंबर तक कृषि विवि में ही संपन्न होगी। विश्वविद्यालय के अनुसार बीपीईएस और योग कोर्स की कक्षाएं 29 अगस्त से तथा स्पोर्ट्स जर्नलिज्म एवं स्पोर्ट्स कोचिंग की कक्षाएं सात सितंबर से शुरू होंगी।
प्रश्न और उत्तर
लेखक के बारे मेंRakesh Priyadarshi
शॉर्ट बायो :
राकेश प्रियदर्शी पिछले 25 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान में सेना और कैंट बोर्ड बीट को देख रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
राकेश प्रियदर्शी मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 25 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में पश्चिम उत्तर प्रदेश, मेरठ में सेना और कैंट बोर्ड टीम की लीड करते हैं। 2008 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल एवं प्रिंट मीडिया में कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
कॅरियर का सफर
राकेश प्रियदर्शी ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2000 में हिन्दुस्तान जैसे प्रमुख अखबार से की जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2007 से 2008 तक दैनिक जागरण में डिजिटल के साथ काम किया। 2008 से हिन्दुस्तान में शुरुआत की। यहां उन्होंने सेना, कैंट बोर्ड की खबरों की विशेष कवरेज की।
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बीए (आनर्स) और मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा होने के साथ पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। लगातार सेना, कैंट बोर्ड और राजनीति, प्रशासनिक खबरों को कवर कर रहे हैं। राजनीति, प्रशासन, सेना और कैंट बोर्ड बीट पर अच्छी पकड़ है।
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विशेषज्ञता
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प्रशासनिक गतिविधियों पर अच्छी पकड़
सेना और कैंट बोर्ड की गतिविधियों की एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग।