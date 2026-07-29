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महापुरुषों के आदर्श समाज को देते नई दिशा: नेपाल सिंह

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, ललितपुर
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फोटो- 10कैप्सन- समाजवादी पार्टी कार्यालय में कार्यक्रम के दौरान मौजूद लोगमहापुरुषों के आदर्श समाज को देते नई दिशा: नेपाल सिंह गुरु पूर्णिमा पर सपाइयों

महापुरुषों के आदर्श समाज को देते नई दिशा: नेपाल सिंह

ललितपुर। समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष नेपाल सिंह यादव ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाध्यक्ष नेपाल सिंह यादव ने महाराजा दक्ष प्रजापति के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर किया। इस अवसर पर उन्होंने महाराजा दक्ष प्रजापति के जीवन, व्यक्तित्व एवं समाज के प्रति उनके योगदान पर प्रकाश डालते हुए उपस्थित कार्यकर्ताओं से उनके आदर्शों का अनुसरण करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि महापुरुषों के विचार और आदर्श समाज को नई दिशा देने का कार्य करते हैं।

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गुरु पूर्णिमा जैसे पावन पर्व पर महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती मनाना समाज को प्रेरणा देने वाला अवसर है।

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