आगामी 3 अगस्त को 501 घंटों का महामृत्युंजय महायज्ञ

नारायण सेवा संस्थान ट्रस्ट द्वारा आगामी 3 अगस्त से महामृत्युंजय महायज्ञ का आयोजन शामली के एमएसके फार्म में किया जायेगा। जिसमें सवा लाख महामृत्यंुजय मंत्रों के द्वारा 501 घंटों तक लगातार अखंड महायज्ञ होगा। शुक्रवार को शामली के एमएस फार्म में पत्रकारों को जानकारी देते हुए आचार्य पंडित विपिन भारद्वाज ने बताया कि विश्व शांति एवं जनकल्याण के लिए देवभूमि उत्तराखंड से पधारे विद्वान आचार्यो के सानिध्य में नारायण सेवा संस्थान ट्रस्ट द्वारा आगामी 3 अगस्त से महामृत्युंजय महायज्ञ का आयोजन शामली के एमएसके फार्म में किया जायेगा। उन्होने बताया कि यह पुण्य अमृतमय महायज्ञ आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व एक श्मशानवासी अघोरी संत के द्वारा की गई भविष्यवाणी के अनुसार होना निश्चित हुआ है।

जिसमें लगभग 501 घंटे तक अखंड रातदिन लगातार वाचिक मंत्रों द्वारा लाखों आहुति यज्ञ पुरूष भगवान को अर्पित की जायेगी। जब तक सवा लाख मंत्र पूर्ण न हो जाये तब तक आहुति जारी रहेगी। यह महायज्ञ पंचमहाभूत शरीर की रक्ष्ज्ञा एवं सृष्टि के कल्याण के लिए अमृत संजीवनी सिद्ध होगा। महायज्ञ द्वारा प्राप्त फल के प्रभाव से अकाल मृत्यु भय, शारीरिक पीडा, जटिल रोग, कुंडली में ग्रहजनित पीडा, भवन वास्तुदोष, एवं समस्त नाकारात्मक शक्तियां समाप्त होकर घर एवं व्यापार में सुख शांति स्मृद्धि का वास होगा। उन्होने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम कैशव प्रसाद मौर्य, विशिष्ठ अतिथि सांसद हरेन्द्र मलिक, एमएलसी विरेन्द्र सिंह, राजेश्वर बंसल, घनश्यामदास गर्ग, नरेश टिकैत, सुरेश राणा आदि रहेगे। इस अवसर पर अभिनव निर्वाल, प्रद्युमन गोयल, संजीव कश्यप, आकाश वर्मा, श्याम कुच्छल, विनीत लाठियान, रोहित राणा, मनीष निर्वाल, प्रदीप संगल, मयंक राठी, रोहित गर्ग, राजीव सिंघल आदि मौजूद रहे।