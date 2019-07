मुंबई की बाढ़ में फंसी महालक्ष्मी एक्सप्रेस, 700 सवारियों की सांस अटकी, बचाने में जुटी एनडीआरएफ और नेवी की टीम

मुंबई में पिछले तीन दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते जहां जनजीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त नजर आ रहा है। वहीं, दूसरी तरफ बदलापुर वनगानी के बीच महालक्ष्मी एक्सप्रेस 15 घंटे फंसी हुई है। इस ट्रेन में करीब 700 यात्री सवार हैं। जबकि, चारों तरफ पानी लबालब भरा है, ऐसे में इन लोगों की सांस अटकी हुई है।

एनडीआरएफ ने कहा कि महालक्ष्मी एक्सप्रेस से बचाव अभियान के तहत अब तक 117 लोगों को बचाया जा सका है, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं।

NDRF on Mahalaxmi Express rescue: So far, 117 people (female and children) rescued. https://t.co/54D0JSzq0f

पिछले 15 घंटे से फंसी है महालक्ष्मी एक्सप्रेस

समाचार एजेंसी आईएएनएस के मुताबिक, तीसरे दिन भी लगातार मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश के चलते महाराष्ट्र के बदलापुर और वनगानी स्टेशनों के बीच पटरी बाढ़ में डुबी हुई है। इसके चलते पिछले करीब 15 घंटे से 700 सवारियों के साथ महालक्ष्मी ट्रेन फंसी हुई है।

उधर, स्थिति की गंभीरता को देखते हुए फौरन आपदा प्रबंधन बल राहत काम में जुट गया है। नौसेना से आठ बाढ़ राहत दल को भी इस काम में लगाया गया है।

Mahalaxmi Express rescue operation: 8 flood rescue teams from Navy including 3 diving teams mobilised with rescue material, inflatable boats & life jackets. A Seaking Helicopter also sent with divers for deployment in the area as advance assessment party. #Maharashtra pic.twitter.com/qBNyGXefL1