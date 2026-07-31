रामपुर के महालक्ष्मी मार्शल आर्ट्स का दबदबा, खिलाड़ियों ने जीते 14 पदक
रामपुर के महालक्ष्मी मार्शल आर्ट्स के खिलाड़ियों ने उत्तराखंड के काशीपुर में आयोजित द्वितीय इंटर स्कूल कराटे चैंपियनशिप-2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। रथिक, विनायक, अनिका, इब्राहिम, उज्ज्वल और सूर्यांश ने स्वर्ण पदक जीते, जबकि अन्य खिलाड़ियों ने रजत और कांस्य पदक हासिल किए। इस सफलता का श्रेय कोच विनीत कुमार को जाता है।
रामपुर। उत्तराखंड के काशीपुर में आयोजित द्वितीय इंटर स्कूल कराटे चैंपियनशिप-2026 में महालक्ष्मी मार्शल आर्ट्स, रामपुर के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर जनपद का नाम रोशन किया। प्रतियोगिता में अकादमी के रथिक गुप्ता हनुमंत, विनायक, अनिका, इब्राहिम खुर्रम, उज्ज्वल सिंह और सूर्यांश ने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। वहीं कुशाग्र, अनाहिता, शिवांक सैनी, श्रद्धा राजपूत व कुशाग्र सक्सेना ने रजत पदक और अनक्ष ताजन व मिशेल चरण ने कांस्य पदक हासिल किए।खिलाड़ियों की इस स्वर्णिम सफलता का श्रेय मुख्य प्रशिक्षक कोच विनीत कुमार के कुशल मार्गदर्शन व कठिन प्रशिक्षण को जाता है। विजेताओं को पदक व प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया गया।
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