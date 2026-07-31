कई ज्वेलरी दुकानों में चोरी कर चुका था गिरोह, पुलिस ने जाल बिछाकर पकड़ा

महागामा, एक संवाददाता। महागामा पुलिस ने ज्वेलरी दुकानों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए चार आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से चोरी के चांदी के आभूषण, तीन मोबाइल फोन तथा घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल बरामद की है। पूछताछ में आरोपितों ने महागामा थाना क्षेत्र की एक तथा हनवारा थाना क्षेत्र की दो ज्वेलरी दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकार की है। पुलिस के अनुसार, महागामा थाना में इनके विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था। इसी कड़ी में गुरुवार को महागामा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया।जिसमें

जानकारी देते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वरुण रजक ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी मुकेश कुमार ने इसको लेकर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वरुण रजक के नेतृत्व में विशेष जांच एवं छापेमारी अभियान चलवाया था । जांच के दौरान तकनीकी एवं मानवीय साक्ष्यों के आधार पर सबसे पहले छोटू कुमार, उम्र तकरीबन 18 वर्ष,ग्राम सन्हौला ,जिला भागलपुर (बिहार)को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसकी निशानदेही पर मो. मोकर्रम, उम्र तकरीबन 19 वर्ष, जिया उर्फ जियाउर्रहमान,उम्र तकरीबन 20 वर्ष तथा सूरज कुमार, उम्र तकरीबन 24 वर्ष को भी गिरफ्तार कर लिया गया।पुलिस ने आरोपितों की निशानदेही पर एक चांदी का ब्रेसलेट, एक चांदी की गले की चेन, तीन मोबाइल फोन तथा चोरी की घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की। सभी गिरफ्तार आरोपित बिहार के भागलपुर एवं नौगछिया क्षेत्र के रहने वाले हैं। पुलिस ने सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।छापेमारी अभियान में पुलिस निरीक्षक उपेन्द्र कुमार महतो, महागामा थाना प्रभारी मनोज कुमार पाल, हनवारा थाना प्रभारी ध्रुव कुमार, सहायक अवर निरीक्षक खालिद अहमद खान, अजय सिंह रवानी तथा महागामा एवं हनवारा थाना के पुलिस जवानों की सक्रिय भूमिका रही।