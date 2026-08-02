महागामा के गरीब मेधावी छात्रों को मिलेगा अफसर बनने का मौका, प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी मुफ़्त

महागामा के गरीब मेधावी छात्रों को मिलेगा अफसर बनने का मौका, प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी मुफ़्त
महागामा क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों के लिए प्रियदर्शिनी प्रतिभा योजना के तहत सिविल सर्विसेज कोचिंग की शुरुआत की जा रही है। इस योजना में चयनित 100 विद्यार्थियों को तीन वर्षों तक यूपीएससी, जेपीएससी और बीपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी कराई जाएगी। चयन परीक्षा 16 अगस्त को आयोजित होगी।
महागामा, एक संवाददाता। महागामा क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमजोर एवं मेधावी छात्र-छात्राओं के लिए प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी अब आसान होने जा रही है। विधायक सह ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह की पहल पर प्रियदर्शिनी प्रतिभा योजना के तहत महागामा में सिविल सर्विसेज कोचिंग की शुरुआत की जा रही है। इस योजना के तहत चयनित विद्यार्थियों को यूपीएससी, जेपीएससी और बीपीएससी जैसी प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं की तीन वर्षों तक निःशुल्क तैयारी कराई जाएगी।योजना के तहत नामांकन के लिए 16 अगस्त को चयन परीक्षा आयोजित होगी। इसमें करीब एक हजार छात्र-छात्राओं के शामिल होने की संभावना है। परीक्षा में सफल होने वाले 100 मेधावी विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा।
चयनित छात्रों को विशेषज्ञ शिक्षकों के मार्गदर्शन में निशुल्क कोचिंग, अध्ययन सामग्री और नियमित शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि क्षेत्र के विकास के साथ युवाओं को शिक्षा और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि आर्थिक अभाव किसी भी प्रतिभाशाली छात्र के सपनों में बाधा नहीं बनना चाहिए।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें