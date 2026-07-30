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पुलिस कस्टडी में शिवकुमार की की होगी मजिस्ट्रेटी जांच

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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लखीमपुर, संवाददाता।के मूलचन्द्रपुरवा निवासी शिवकुमार की पुलिस अभिरक्षा में हुई मौत के मामले की अब मजिस्ट्रेट जांच होगी। जिला प्रशासन ने मामले की जांच

पुलिस कस्टडी में शिवकुमार की की होगी मजिस्ट्रेटी जांच

शारदानगर थाना क्षेत्र के मूलचन्द्रपुरवा निवासी शिवकुमार की पुलिस अभिरक्षा में हुई मौत के मामले की अब मजिस्ट्रेट जांच होगी। जिला प्रशासन ने मामले की जांच की जिम्मेदारी एसडीएम सदर को सौंपी है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। शारदा नगर थाने के गांव मूलचन्द्रपुरवा निवासी 40 वर्षीय शिवकुमार पुत्र भगवानदीन का गांव के ही श्रीनिवास, विजय और दिनेश से विवाद हुआ था। शिकायत मिलने पर शारदानगर पुलिस ने शिवकुमार को थाने बुलाया। रविवार दोपहर वह अपने भाई के साथ थाने पहुंचा, जहां दोनों पक्षों के बीच समझौता करा दिया गया। इसके बाद पुलिस ने शांतिभंग की आशंका में उसका चालान कर दिया।

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रविवार शाम एक सिपाही और होमगार्ड शिवकुमार को एसडीएम सदर न्यायालय ले जा रहे थे। रास्ते में पतरासी पीएचसी पर उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया। मेडिकल के बाद जब पुलिस उसे लखीमपुर लेकर जा रही थी, तभी खम्भारखेड़ा चीनी मिल के पास शिवकुमार की अचानक तबीयत बिगड़ गई। उसे उल्टियां हुईं और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। पुलिस उसे तत्काल अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस की लापरवाही के चलते विपक्षी पक्ष ने शिवकुमार को जहर दे दिया, जिससे उसकी मौत हुई। मामले को लेकर उठे सवालों के बाद एसएसपी डॉ. ख्याति गर्ग ने मजिस्ट्रेट जांच कराने की संस्तुति की थी। इसके बाद जिला प्रशासन ने एसडीएम सदर को जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया है। प्रशासन का कहना है कि जांच में पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष पड़ताल की जाएगी। यदि किसी स्तर पर लापरवाही या दोष सामने आता है तो संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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