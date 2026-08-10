स्व-वित्तपोषित पाठ्यक्रमों में नामांकित छात्रों का हुआ स्वागत
मगध महिला कॉलेज में सोमवार को नवप्रवेशित छात्राओं के लिए इंडक्शन मीट आयोजित किया गया। प्राचार्य प्रो. नागेन्द्र प्रसाद वर्मा ने स्वागत भाषण दिया। मुख्य अतिथि बैद्यनाथ यादव ने एईडीपी-बीएचएम पाठ्यक्रम के महत्व को बताया, जो एनईपी-2020 के कौशल विकास लक्ष्यों को पूरा करता है।
मगध महिला कॉलेज में सोमवार को स्व-वित्तपोषित पाठ्यक्रमों के नवप्रवेशित छात्राओं के स्वागत में इंडक्शन मीट हुआ। शुभारंभ प्राचार्य प्रो. (डॉ.) नागेन्द्र प्रसाद वर्मा, मुख्य अतिथि पूर्व शिक्षा सचिव और सीआरआईपीएस के राज्य प्रमुख बैद्यनाथ यादव और सभी समन्वयकों ने किया। प्राचार्य ने स्वागत भाषण में संस्था की समग्र शिक्षा एवं छात्र विकास की प्रतिबद्धता पर बल दिया। मुख्य अतिथि यादव ने एईडीपी-बीएचएम पाठ्यक्रम की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह कार्यक्रम एनईपी-2020 के कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा के लक्ष्यों को पूरा करती है।समन्वयक डॉ. सुजाता कुमारी (जूलॉजी विभागाध्यक्ष) ने बीएचएम (बैचलर ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट) पाठ्यक्रम की जानकारी दी।
डॉ. अर्चना जयसवाल (अंग्रेजी विभागाध्यक्ष) ने छात्रावास के नियमों की जानकारी दी। बीबीए समन्वयक डॉ. सुचिता अर्पण और बीसीए समन्वयक डॉ. मनीष कुमार ने अपने विभागों के शिक्षकों का परिचय कराया।
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