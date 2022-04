तमिलनाडु: चिथिरई उत्सव के दौरान अनियंत्रित हुई भीड़, भगदड़ में 2 लोगों की मौत और कई घायल

राज्य के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने सामान्य राहत कोष से 2 मृतकों के परिवारों को 5 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है।

लाइव हिन्दुस्तान,चेन्नई Niteesh Kumar Sat, 16 Apr 2022 12:33 PM

