शिया बोर्ड चेयरमैन ने पीएम को लिखा खत- ‘मदरसों से निकल रहे आतंकी’

शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने मदरसों पर सनसनीखेज आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखते हुए बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिज़वी ने दावा किया कि मदरसों से लगातार आतंकी बाहर निकल रहे हैं। इसलिए, उन्हें मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ने का प्रयास होना चाहिए।



रिजवी ने यह सवाल किया कि कितने मदरसों ने देश में इंजीनियर्स, डॉक्टर्स या फिर आईएएस ऑफिसर दिए हैं जबकि हां मैं ऐसा कह सकता हूं कि इसने आतंकी पैदा किए हैं।

उन्होंने मदरसों को आधिकारिक शिक्षा बोर्ड में लाने का सुझाव देते हुए कहा, “मदरसे को भी सीबीएसई या फिर आईसीएसई से एफिलिएशन होना चाहिए और उसमें गैर मुस्लिम छात्रों को दाखिले की इजाजत मिलनी चाहिए। साथ ही, धार्मिक शिक्षा को वैकल्पिक बनाना चाहिए।”

रिजवी ने कहा कि कई मदरसे आतंकी गतिविधियों को लगातार हवा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बारे में पीएम मोदी और सीएम योगी का खत लिखा है। इससे हमारा देश और मजबूत होगा। हालांकि, रिज़वी का यह बयान कई मुस्लिम विद्वानों को नहीं भाया। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने शिया बोर्ड के चेयरमैन को अवसरवादी और उनके बयान को मजाक करार दिया।

Wasim Rizvi is the biggest joker, the most opportunistic person. He has sold his soul to RSS. I challenge this buffoon to show one Shia or Sunni or Madrasa where such teachings are imparted. If he has proof then he should go and show it to the Home Minister: Asaduddin Owaisi pic.twitter.com/v49XJjViJN