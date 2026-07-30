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डीएमके नेता बालाजी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मद्रास हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री वी. सेंथिल बालाजी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि उन्हें सरकारी खजाने को नुकसान पहुँचाने के आरोपों की जांच के लिए हिरासत में पूछताछ जरूरी है। पूर्व मंत्री और उनके सहयोगियों पर आपराधिक साजिश और वित्तीय धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं।

डीएमके नेता बालाजी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

चेन्नई, एजेंसी। मद्रास हाईकोर्ट ने प्रवर्तन एवं सतर्कता निदेशालय (डीवीएसी) द्वारा दर्ज तमिलनाडु राज्य विपणन निगम (टासमैक) घोटाला मामले में पूर्व मंत्री और डीएमके नेता वी. सेंथिल बालाजी की अग्रिम जमानत याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति जीके इलंथिरैयन ने सेंथिल बालाजी पर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने के अभियोजन पक्ष के आरोपों का हवाला देते हुए कहा कि मामले की जांच के लिए उनसे हिरासत में पूछताछ आवश्यक है। न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी संख्या-1 सेंथिल बालाजी के करीबी सहयोगी रहे सभी अधिकारियों ने अपने सरकारी पद का दुरुपयोग किया, आपराधिक साजिश रची और विभिन्न अपराध किए।

उन्होंने कहा कि इन अधिकारियों ने हेरफेर के विभिन्न तरीकों से अनुचित लाभ प्राप्त किया और सरकारी खजाने को भारी वित्तीय नुकसान पहुंचाया।

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