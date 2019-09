मद्रास हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस का इस्तीफा स्वीकार, मेघालय में तबादले का किया था विरोध

मद्रास उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश वी के ताहिलरमाणी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया लिया गया है। एक सरकारी अधिसूचना में यह जानकारी दी गई। अधिसूचना में बताया गया है कि उनका इस्तीफा छह सितंबर से प्रभावी रूप से स्वीकार हो गया।

गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय के कोलेजियम ने उनका तबादला मेघालय होने पर पुनर्विचार करने से इनकार कर दिया था जिसके बाद न्यायाधीश ने इस्तीफा दे दिया।

The President has accepted the resignation of Madras High Court Chief Justice VK Tahilramani. She had tendered her resignation on Sept 6. Supreme Court Collegium on Aug 28 had recommended the transfer of Justice Tahilramani, to Meghalaya High Court.