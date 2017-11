MP सरकार का बड़ा फैसला : 12 साल से कम उम्र की लड़की से रेप के दोषी को होगी 'सजा-ए-मौत'

12 साल या उससे कम उम्र की लड़कियों के साथ बलात्कार के दोषियों को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 12 साल या उससे कम उम्र की लड़कियों के साथ बालात्कार के दोषियों को फांसी की सजा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार ने रविवार को बलात्कार के दोषियों को सजा और जुर्माना बढ़ाने के लिए दंड संहिता संशोधन को भी मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के साथ ही कैबिनेट ने गैंगरेप के दोषियों को भी मृत्युदंड प्रस्ताव पारित किया है।

